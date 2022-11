Calciomercato Juventus, polemiche e addio: scintille con il Real

Ancora tante voci di calciomercato si rincorrono sulla Juventus anche nel giorno in cui iniziano i mondiali in Qatar.

Chiaramente c’è tanta attesa da parte dei tifosi in vista del 2023 che sta arrivando. Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente alla rassegna calcistica che si gioca in Qatar, nella quale saranno impegnati diversi calciatori della Juve. Nel frattempo però la dirigenza bianconera sta senz’altro già pensando alle mosse che potrebbero essere fatte nel corso del nuovo anno.

Mancano solo poche settimane al mese di gennaio e dunque alla riapertura delle trattative. La Juventus potrebbe cogliere al volo qualche occasione per rinforzare la squadra di Allegri già in vista della seconda parte della stagione. Anche se le attenzioni maggiori evidentemente saranno rivolte ad acquisti e cessioni da effettuare nel corso dell’estate.

Juventus, si fa dura per Pavard: duello nella Liga

C’è un giocatore che nel corso delle ultime settimane è stato accostato alla Juventus ed è Pavard, difensore del Bayern. Un elemento che molti allenatori vorrebbero nella loro squadra, perché il francese sa ben districarsi sia come terzino destro che come centrale. Tuttavia il futuro del calciatore difficilmente sarà in Italia, almeno secondo quanto riporta “Sport”. In Spagna infatti si sta parlando molto del futuro di Pavard, che ha il contratto in scadenza con il Bayern Monaco a giugno 2024 e non ha intenzione di rinnovarlo. Per questo motivo i tedeschi, qualora arrivasse una offerta importante nel mese di gennaio, darebbero il via libera per la cessione. Con un probabile duello tra Barcellona e Real Madrd per accaparrarselo. I due club spagnoli sono in pole position, sembra alquanto complicato che la Juventus possa inserirsi in questa sfida per il difensore.