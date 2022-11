Juventus, stop in Nazionale ed esame immediato: l’esito fuga ogni dubbio

Juventus, visto lo stop in nazionale gli esami che hanno già dato un verdetto fugando ogni dubbio sulle sue condizioni.

Dopo lo stop con la nazionale maggiore, Fagioli, nuovo talento della squadra bianconera ha dovuto fermarsi anticipatamente lasciando la squadra del CT Roberto Mancini. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, però, non ci sarebbe da allarmarsi perché gli esami hanno confermato che non c’è nessun allarme.

L’esito degli esami ha confermato, infatti, quanto era già filtrato in nazionale. Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ non ci sarebbe nessun allarme sulle condizioni fisiche del giocatore.

Juventus, Fagioli tranquillizza la squadra: “Torno presto”

Come sappiamo, il giocatore della Juventus e della nazionale azzurra ha dovuto fermarsi prima della partenza per Vienna, dove domani sera l’Italia sfiderà l’Austria in un altro test. Nulla di così preoccupante. E, infatti, nulla di grave dovrebbe essere:

Il classe 2001 dovrebbe infatti era di nuovo disponibile con il gruppo il prossimo 6 dicembre nella preparazione alla Continassa. Pertanto un respiro di sollievo per il club bianconero ma in sostanza anche per tutti i tifosi che non voglio privarsi dell’ascesa di un talento già consolidato come sta dimostrando di essere proprio Fagioli.