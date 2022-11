Calciomercato, il Betis inguaia la Juventus: salta il ‘treno’

By

Calciomercato Juventus, la squadra spagnola del Betis avrebbe messo nel mirino un profilo che piace ai bianconeri: i dettagli.

Dalla Spagna potrebbe aggiungersi un’altra pretendente nella corsa al laterale difensivo esubero del Real Madrid che termina il suo contratto con i Merengues nell’estate del 2024.

Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes’ adesso non si tratterebbe più di una sfida soltanto tra Juventus e Roma per Odriozola. Alla lista delle pretendenti si sarebbe aggiunto anche il club spagnolo Betis, l’altra squadra di Siviglia agguerrita più che mai per chiudere l’operazione il prima possibile.

Calciomercato Juventus, anche il Betis su Odriozola | Sfida a tre

L’ex Fiorentina sarebbe, quindi, corteggiato da tre club: due ai vertici della Serie A. La Roma di Mourinho che lo valuterà come sostituto, ormai sempre più possibile, di Karsdorp e la Juventus che cerca rinforzi proprio in quel ruolo e in quella posizione.

Ma come detto poc’anzi, anche il club spagnolo si unisce alla corsa delle favorite. Il Betis cerca sul mercato un profilo che valorizzi la rotazione sulla fascia destra e che offra, quindi, a Pellegrini (giocatore in prestito dalla Juventus) la possibilità di ruotare nella seconda parte della stagione. Adesso spetta al giocatore ma soprattutto al Real Madrid capire quale delle tre realtà calcistiche sia la migliore offerente. Il mercato di gennaio risponderà, definitivamente, a questa domanda.