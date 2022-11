Calciomercato Juventus, bomba dalla Francia: Sarri guastafeste

La Juventus adesso vive la sosta del campionato di serie A ritornano prepotenti le voci che riguardano il calciomercato dei bianconeri.

La formazione di Allegri nell’ultimo periodo è riuscita a recuperare le posizioni in classifica, risalendo al terzo posto prima del lungo stop che ci sarà per i mondiali che si giocheranno a breve in Qatar. Ci sono tutti i presupposti per far sì che si possano lottare per lo scudetto o quantomeno per un piazzamento nella prossima edizione della Champions League.

Nel frattempo durante questa pausa i dirigenti potranno concentrarsi su quelle che dovranno essere le prossime mosse di calciomercato. Blindare i propri gioielli e cercare di arrivare prima della concorrenza su determinati obiettivi. Questa è la missione di Cherubini e soci. Per questo motivo sarà già stata stilata senz’altro una lista di potenziali colpi sia per il mese di gennaio che per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Juventus, aumenta la concorrenza per Parisi

Non ci sono dubbi sul fatto che la priorità della Juventus riguardi le corsie esterne della difesa. Perchè sia Cuadrado che Alex Sandro sono in scadenza di contratto e la società non pare intenzionata a proporre loro un rinnovo. Tra i nomi che ormai circolano da tempo come possibili rinforzi c’è quello di Parisi, laterale dell’Empoli che piace a diversi club di serie A. D’altronde il suo rendimento finora è stato oltre ogni aspettativa. Come spiega Footmercato però non c’è solo la Juventus sulle sue tracce. Alla lista delle pretendenti infatti si sarebbe aggiunta anche la Lazio dell’ex Maurizio Sarri oltre che il Nizza, squadra di Ligue1. Difficilmente il calciatore in ogni caso si sposterà a gennaio.