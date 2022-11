Calciomercato Juventus, chiudono l’affare da 35 milioni: “Fatta al 99%”

Calciomercato Juventus, operazione ormai conclusa. Profilo chiuso al 99% e adesso si pensa già al futuro con lui in rosa.

Dall’Inghilterra assicurano che l’operazione è ormai definita. Secondo, infatti, ‘footballinsider247’, l’operazione Kulusevski al Tottenham e quindi il riscatto dell’esterno svedese è fatta “Al 99%”.

Un tesoretto non indifferente andrebbe a finire nelle casse della Vecchia Signora che chiuderebbe l’operazione con la bellezza di ben ’35 milioni’ per il riscatto dell’ormai ex giocatore della Juventus.

Kulusevski al Tottenham ‘quasi’ definitivo | 35 milioni totali

Secondo il portale inglese, infatti, gli Spurs anche se degli obiettivi prefissati inizialmente nel contratto non saranno raggiunti, andranno comunque avanti con la firma di Kulusevski con un contratto a tempo indeterminato nel 2023.

Il trasferimento, dunque, è già stato effettuato al “99%”. Ciò include anche i termini del contratto e l’accordo con la Juventus che ha già deciso di cederlo definitivamente. Soldi che andranno poi usati sul mercato magari con qualche colpo in entrata, c’è sempre il desiderio di un terzino per la difesa. Tanti nomi sondati e, molti, potrebbero permettere l’upgrade definitivo che in questo momento manca alla squadra di Allegri per fare la differenza anche nell’Europa che conta. Staremo a vedere cosa succederà ma sicuramente Kulusevski rappresenterà una cessione importante dalla bellezza di 35 milioni di euro.