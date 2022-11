Spalletti alla Juventus con il ‘fedelissimo’: la bomba è clamorosa

Spalletti alla Juventus con il fedelissimo: la bomba lanciata è clamorosa. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

In questo momento in casa Juventus il posto di Massimiliano Allegri è ben saldo. Almeno per quanto visto, nella fase finale della prima parte della stagione, i bianconeri sono tornati ad essere almeno una squadra che porta a casa il risultato. Per il bel gioco c’è tempo, e conta poco, onestamente, perché l’unica cosa che conta è il risultato. Alla fine sono quelli che vincono a rimanere nella storia. In ogni caso, però, non è detto che tutto non possa essere stravolto alla ripresa del campionato, soprattutto se la formazione bianconera continuasse ad avere i problemi che ne hanno caratterizzato i mesi di settembre e di ottobre.

E le indiscrezioni riguardano un possibile interesse verso Luciano Spalletti, l’artefice del Napoli delle meraviglie che vince e convince – e in questo caso gioca anche bene – che potrebbe arrivare alle dipendenze bianconere con un fedelissimo.

Spalletti alla Juventus insieme a Giuntoli

Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza alla Juventus, anche se lui ha risposto picche ai rumors. “Sono contento al Napoli” ha confermato il dirigente, visibilmente contento di questi accostamenti. Ma le voci non si sono di certo placata e secondo quanto riportato da Repubblica.it, la Juventus non solo vorrebbe il dirigente, ma come detto ha fatto un pensiero anche per Spalletti che De Laurentiis, però, vuole blindare e tenere almeno fino al 2024. Il ribaltone in poche parole è davvero difficile. Ma le voci ci sono. E chissà…