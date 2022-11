Calciomercato Juventus, il caso è esploso: irrompe anche l’Inter

Calciomercato Juventus, scoppia il caso che tocca non solo il mondo bianconero. Inserimento Inter e agguato pronto.

Due giorni dopo l’inizio del Mondiale, in tanti hanno certamente iniziato ad appassionarsi e seguire una competizione in grado di generare tante discussioni fino a questo punto ma certamente vantante un fascino mai lenitosi, nonostante la singolarità e le conseguenze sportive che hanno comportato la scelta di collocare l’evento nel bel mezzo della stagione.

Ciò non nasconde però la grande volontà dei tifosi di restare informati circa gli eventi delle squadre del proprio cuore, soprattutto alla luce della non centrata qualificazione dell’Italia di Mancini che anche in questa fase di ricca di eventi e fascino fa sì che l’attenzione della platea media sia orientata soprattutto sugli aspetti di calciomercato. A maggior ragione, questo accade in una piazza come quella bianconera, fino a qualche tempo fa profondamente delusa ma al contempo consapevole di aver iniziato un percorso maggiormente rettilineo e di poter continuare a seguire questa falsariga anche a inizio anno nuovo.

Calciomercato Juventus, su Karsdorp c’è anche l’Inter

Una grossa mano, in tal caso, sarebbe apportata proprio dalla su citata campagna acquisti, destinata a regalare non poche novità anche alla stessa Juventus. La speranza di Allegri è certamente quella di avere la rosa al completo alla ripresa, confidando nel reintegro dei diversi infortunati e scongiurando cattive notizie del Qatar.

Sul fronte nuovi arrivi ma anche addii da concretizzare da gennaio in poi, giungono importanti aggiornamenti da Tuttomercatoweb, abbraccianti altre due nobili realtà della Serie A, Inter e Roma. La questione Karsdorp-Mourinho è ormai globalmente nota, con il giocatore che continua a non presentarsi Trigoria e che ha espresso al club di avere dei problemi di carattere psicologico e giustificando così la scarsa deontologia del suo modus operandi.

Ciò che conta maggiormente, però, è il fatto che l’olandese si trovi in una condizione di relegazione tra le fila giallorosse e attualmente in grado di stimolare l’attenzione di altri club oltre alla Juventus. Secondo la su citata fonte, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Inter.