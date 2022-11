Pokerissimo appeso a un filo: Juve in fermento, scenario a sorpresa

Calciomercato Juventus, uno scenario a sorpresa per tutti i giocatori in prestito. Ecco cosa potrebbe succedere già da subito.

Stando a quanto viene riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, alcuni dei profili fuori per il prestito, giovani prodigi a cui i bianconeri hanno dato possibilità di esprimersi con prestiti a club della Serie A, potrebbero, clamorosamente, tornare già sotto la Mole.

Stando infatti all’ultima indiscrezione, De Winter, a Empoli in prestito, non mancherebbero gli estimatori in Europa e non è detto, dunque, che i bianconeri non ci pensino ad una possibile cessione. Rovella e Ranocchia, invece, continuano a crescere nella squadra neopromossa, il Monza, e si giocano il rientro a Torino come possibili nuovi protagonisti.

Calciomercato Juventus, posso rientrare a Torino da subito | Ribaltone improvviso sui giovani

Nicolò Rovella, così quanto Filippo Ranocchia, possono già ambire a un rientro estivo in bianconero, soprattutto se la dirigenza bianconera non dovesse riscattare l’operazione Paredes, per ora non al massimo delle aspettative per rendimento e risultati. (L’obbligo di riscatto è decaduto con l’uscita precoce della Champions League e quindi il club di Andrea Agnelli, alla fine, qualora lo decidesse, potrebbe non riscattarlo definitivamente e il giocatore sarebbe costretto al rientro a Parigi.

Ma tra chi entra e chi esce potrebbe figurare anche un inaspettato giocatore con tanto mercato internazionale, soprattutto dalla Premier League. L’americano McKennie è infatti uno degli indiziati speciali e potrebbe, quindi, lasciar spazio ai giovani che stanno dando ottimi risultati.