Spalletti e Giuntoli alla Juventus, il ribaltone non tarda ad arrivare

Spalletti e Giuntoli alla Juventus, il ribaltone è servito rispetto a quelle che sono state le notizie di ieri. Ecco quella che potrebbe essere la verità.

La Juventus su Spalletti e Giuntoli. Insieme, insomma, dal Napoli al bianconero. Queste le notizie che sono venute fuori nella giornata di ieri, con un possibile doppio interesse di Agnelli non solo per il direttore di sportivo, che sicuramente ha fatto bene e anche molto in questi anni, ma anche verso il tecnico che adesso è primo in classifica e che punta, decisamente, a vincere il campionato visto il vantaggio che ha rispetto alle altre squadre. Insomma, per la prossima stagione, ci potrebbe essere una vera e propria rivoluzione in casa bianconera.

Difficile, ovviamente. Soprattutto se pensiamo a questi nomi. E a rendere il tutto ancora meno semplice da capire ci ha pensato Enrico Fedele intervenuto a Radio Marte: “Io non credo al corteggiamento della Juve a Spalletti e Giuntoli”.

Spalletti e Giuntoli alla Juventus, la notizia è da verificare

Insomma, in poche parole, una notizia da verificare. Anche se, quando esce qualcosa, quasi sempre un pizzico di verità c’è sempre. Bisogna capire però quali sono le reali intenzioni di Agnelli per il prossimo anno e senza dimenticare ovviamente in tutto questo che Allegri ha ancora un contratto importante che probabilmente verrà onorato. Sembra più facile comunque che la Juve possa tentare l’affondo più per il dirigente che per il tecnico. Con Giuntoli che già in tempi non sospetti era stato accostato ai bianconeri.