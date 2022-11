Calciomercato Juventus, Conte e quel “ritorno”: la foto manda in visibilio i tifosi

Calciomercato Juventus, Antonio Conte è in Italia e quel “ritorno” manda in visibilio i tifosi bianconeri. Ecco tutto quello che è successo

Per chi ha una certa età, ma non più di tanto, la foto che Antonio Conte – e non solo lui – ha postato sui social è un tuffo al cuore. Vederli di nuovo tutti insieme, al fianco di Marcello Lippi, ha fato tornare in mente a tutti dei dolci ricordi. Da Ravanelli a Torricelli, con Di Livio, Ferrara, Conte appunto e anche Luciano Moggi. Insomma la storia della Juventus che si è ritrovata a Viareggio per un viaggio nel passato.

Il tecnico degli Spurs dalle parti di Torino non è mai stato dimenticato. Nemmeno dopo aver sbattuto la porta in faccia ed essere andato via. E nemmeno dopo aver allenato l’Inter portandola a vincere lo scudetto. Il legame che lega Conte al bianconero è quasi indissolubile per quello che è stato. E quella foto ha riscaldato i cuori dei tifosi.

Calciomercato Juventus, la foto di Conte scatena i social

“Sempre bello ritrovarsi” è stata la didascalia della foto che l’allenatore del Tottenham ha messo sul proprio profilo Instagram. E via di commenti dei tifosi della Juventus che lo vogliono di nuovo a Torino. “Ti aspettiamo a giugno” qualcuno commenta. E il succo è praticamente questo. Lo rivorrebbero alla Continassa per riprendere quel cammino stoppato in maniera inaspettata qualche anno fa. Conte è l’artefice senza dubbio del ciclo vincente che poi ha portato Allegri a vincere ancora, ancora e ancora. Ma tutto è partito dalla mentalità del pugliese che ha fatto breccia nei giocatori bianconeri. Il contratto in scadenza con la squadra londinese e non ancora rinnovato mette sicuramente in allarme il Tottenham e apre spiragli dalle parti di Torino. Un ritorno è difficile, senza dubbio, ma non impossibile. Se poi anche lui piazza queste foto…