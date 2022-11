Calciomercato Juventus, non solo Grimaldo: super ‘millenial’ dal Benfica

Calciomercato Juventus, dal Portogallo una nuova alternativa per Grimaldo. Un giovanissimo che convince tutti.

Non solo Grimaldo. La Juventus adesso sta pensando ad un’alternativa per il terzino in uscita dal Portogallo. Sarebbe un altro giocatore dal Benfica.

Come scrive ‘Ekrem KONUR’ su Twitter, oltre a Grimaldo, la Juventus starebbe monitorando, anche, António Silva difensore appena 19enne del Benfica. Un profilo che, sottolineano, piace anche in Premier League.

Calciomercato Juventus, il giovane Antonio Silva come alternativa a Grimaldo | Colpo pianificato

Secondo l’indiscrezione, oltre alla Juventus, anche alcuni club della Premier League starebbe sondando l’ipotesi del giovanissimo prodigio del Benfica. Grimaldo è chiaramente una conferma ma, stando alle ultime novità, anche il giovanissimo Silva sembra avere il phisique du role del caso.

Proprio per questo motivo i bianconeri lo seguono con molto interesse, così come il Fulham e l’Aston Villa. Vedremo chi dei tre club riuscirà ad arrivare al verdetto finale, certamente, vista l’età il costo del cartellino non dovrebbe essere alle stelle, c’è sempre la preferenza per Grimaldo vista la possibilità di prenderlo a parametro zero. Adesso, si riapre, dunque, l’operazione ma l’alternativa è chiaramente di lusso. Con la piena consapevolezza che ci sarà bisogno di rinforzare la fascia in difesa. Staremo a vedere se i bianconeri avranno la meglio sulla concorrenza estera.