Calciomercato Juventus, corsa ‘pazza’ per il centrocampista | In tre per il tedesco

Calciomercato Juventus, adesso la sfida si fa quasi insostenibile. Sarebbero ben tre le squadre interessante al centrocampista in scadenza.

Stando all’ultima indiscrezione, riportata dalla Spagna dal portale ‘Fichajes’, non solo i bianconeri sarebbero interessati al centrocampista tedesco Gundogan in scadenza dal Manchester City.

Secondo l’indiscrezione, il centrocampista tedesco termina il suo contratto con il Manchester City nell’estate del 2023 e non ha alcuna intenzione di rinnovare. Tre sarebbero i club interessati, alcuni ai vertici europei e con molta disponibilità economica. Juventus, Psg e Barcellona avrebbero messo gli occhi sul centrocampista tedesco anche titolare della prima dei Mondiali contro il Giappone, con la sua nazionale, la Germania.

Calciomercato Juventus, Gundogan fa gola a tutti | Si aggiunge anche il Psg

Secondo l’indiscrezione, infatti, la squadra parigina vuole fare un’offerta al calciatore dopo il Mondiale in Qatar 2022 in modo che possa arrivare in Ligue 1 da ‘free agent’ in estate, cioè a parametro zero.

Il Barcellona un altro dei club interessati al calciatore per la prossima stagione, così come la Juventus che resta, comunque, alla finestra. Per caratteristiche il tedesco sarebbe quell’interprete ideale, un centrocampista alla Khedira, molto abile anche in fase offensiva, sotto porta. Staremo dunque a vedere chi avrà la meglio tra questi club con la piena consapevolezza che molto passerà, anche, dalle volontà dello stesso che adesso ha ben tre squadre ai vertici pronte ad investire su di lui.