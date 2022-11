Il Milan non scherza più: 8 milioni e ‘addio’ Juve

Calciomercato Juventus, la squadra di Pioli è decisa più che mai a concludere l’obiettivo sul mercato: operazione da 8 milioni di euro.

I rossoneri sono vicinissimi alla chiusura della trattativa. Stando infatti a ‘La Gazzetta dello Sport’, il club milanese avrebbe già messo tutte le basi per chiudere l’operazione Aouar, profilo che in passato, per lungo tempo, è stato nel mirino dei bianconeri.

La squadra rossonera avrebbe lo sprint giusto per chiudere l’operazione su una base di 8 milioni di euro che verserebbero nell’immediato al Lione che, dunque, lascerebbe partire il proprio giocatore destinazione Serie A.

Calciomercato Juventus, Milan sprint decisivo per Aouar | Si chiude subito

Il Milan punta al rinforzo in mediana e avrebbe identificato nel francese il profilo giusto per permettere quell’upgrade in mediana. Aoaur è un giocatore di classe e talento che sia con il proprio club che in Europa, ha dimostrato di avere il phisique du role giusto.

Non è un mistero, infatti, che proprio la dirigenza bianconera l’aveva messo nel mirino ma adesso con lo sprint decisivo dei rossoneri la Juventus potrebbe rimanere a bocca asciutta e puntare su altri obiettivi. C’è sempre la priorità Milinkovic-Savic, il vero diamante che Allegri vorrebbe indossare per il suo centrocampo. Trattativa difficile ma non impossibile e l’ottimismo dei tifosi può aiutare. C’è da crederci fino alla fine com’è giusto che sia lo spirito della Juventus: staremo a vedere ma intanto il Milan si appresta a chiudere il francese nell’immediato.