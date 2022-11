Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo back: la bomba RAI fa il giro del web

Calciomercato Juventus, da ieri Cristiano Ronaldo è un giocato svincolato, l’unico nel Mondiale. La bomba della Rai fa il giro del web

Da ieri sera Cristiano Ronaldo è un giocatore svincolato. Un suo addio al Manchester United, dopo l’intervista dove ha attaccato ten Hag e anche la società, era cosa evidente. Ma nessuno si aspettava che potesse essere così repentina come decisione. Una decisione, così come ufficializzato dai Red Devils, presa di comune accordo tra le parti. E immediatamente sono iniziate le voci e anche l’interesse: dove giocherà da gennaio in poi Ronaldo?

Non è facile scoprire la destinazione. Come non è facile pensare che possa tornare in Italia. Su di lui secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe mosso il Chelsea, ma anche qualche sceicco arabo potrebbe mettere sul piatto una vera e propria barca di soldi per portare Ronaldo a giocare lontano dall’Europa. Certo, in tutto questo, c’è anche l’annuncio della Rai, precisamente del giornalista Paganini, che ha discusso di Twitter della situazione.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Ronaldo

Il giornalista, dopo aver fatto un resoconto di quello che potrebbe essere il futuro di Ronaldo e svelando che Mendes, agente del calciatore, è stato in Italia negli ultimi giorni, ha risposto ad un commento di un tifosi che chiedeva se ci potesse essere un ritorno di fiamma. “Ci sta” la risposta di Paganini, con un sorriso, però, alla fine, che lascia intendere comunque altro. La questione Ronaldo, è evidente, terrà banco anche nelle prossime settimane e probabilmente un annuncio verrà dato dopo il Mondiale. Con Mendes però che in questo periodo continuerà a lavorare per il suo assistito. Normale. Corretto. Ma la sensazione è che difficilmente rivedremo CR7 in Italia. Figuriamoci alla Juventus.