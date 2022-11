Hernandez inguaia Allegri: 50 milioni e ‘addio’ Juventus

Hernandez inguaia Allegri: 50 milioni per salutare definitivamente la Juventus, tutti gli aggiornamenti.

Il Mondiale in Qatar si sta rivelando non solo una nobile fase di distrazione per i tanti amanti di questo sport ma anche un palcoscenico per valutare i plurimi elementi schierati con le rispettive Nazionali, al fine di valutarne condizioni e prevederne il possibile status a gennaio da un punto di vista fisico e psicologico.

Un corpo di varianti che sarà certamente attenzionata dagli addetti ai lavori, consapevoli di essere attesi a gennaio da un importante lavoro legato ad un calciomercato destinato ad avere un nobilissimo valore di coadiuvante, permettendo magari ai dirigenti e alle società di rinforzarsi puntando proprio su giocatori che abbiano suscitato un certo interesse durante l’evento in Qatar.

Calciomercato Juventus, ‘guaio’ Hernandez e intreccio da 50 milioni con il Real Madrid

In casa Juventus, c’è certamente anelito alla crescita e consapevolezza di dover cercare di intervenire nel migliore dei modi per rimpolpare lo scacchiere di Allegri, seppur consci di una condizione economica che, come in tante altre società, non potrà permettere investimenti importantissimi.

In tale ottica, si consideri dunque destinato al definitivo depennamento il nome di Mendy, terzino del Real Madrid monitorato anche dalla stessa Vecchia Signora e reduce dalla delusione per la mancata convocazione della Nazionale francese. Pur non essendo considerato un incedibile, Mendy è certamente tra i giocatori più importanti nel suo ruolo e attualmente suscita gli interessi del Bayern Monaco.

I bavaresi avrebbero infatti individuato in lui il rincalzo ideale per ovviare alla pesante assenza per infortunio di Lucas Hernandez che sta costringendo la squadra a fare affidamento su Alphonso Davies, anch’egli non sempre integro a livello fisico. Per lasciarlo partire Florentino Perez chiede 50 milioni di euro