Stellina blindata: nuova firma nel firmamento Juventus

Altra mossa di mercato dei bianconeri, che vogliono chiudere la pratica a stretto giro di posta. Firma sempre più vicina.

Il progetto giovani avviato dalla Juventus sta cominciando a sortire i primi effetti. L’esplosione di Fagioli, insieme al ricorso sempre più massiccio a Fagioli e Soulé, sono i volti del restyling della “Vecchia Signora”.

Max Allegri ha dovuto per forza di cose attingere dal serbatoio provvidenziale rappresentato dall’Under 23, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno letteralmente falcidiato l’organico bianconero. E così, dopo aver quasi chiuso la pratica per il rinnovo di Iling Junior, che ha impressionato tutti quando è stato chiamato in causa da Allegri, Cherubini si prepara ad imbastire un’altra operazione.

Calciomercato Juventus, vicino il rinnovo di Mulazzi

Secondo quanto riferito da Romeo Agresti, la Juventus sarebbe infatti sempre più vicina a blindare un altro classe ‘2003. Si tratta di Gabriele Mulazzi, per il cui rinnovo le trattative hanno ormai raggiunto le battute finali. Solo questione di tempo, dunque, per la fumata bianca definitiva. Le parti sono ormai pronte a suggellare l’intesa con la stretta di mano risolutrice. Trapela comunque diffuso ottimismo in merito ad un accordo che legherà Mulazzi in maniera indelebile ai colori bianconeri.