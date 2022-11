Calciomercato Juventus, nuovo intreccio con la Lazio: Milinkovic c’entra solo in parte

Calciomercato Juventus, bianconeri e biancocelesti potrebbero presto “scontrarsi” per un altro obiettivo di mercato.

Certi sogni sono destinati a rimanere chiusi in un cassetto, altri no. E quello della Juventus e di Massimiliano Allegri, forse, sta per realizzarsi. Non accadrà a breve, o meglio, è difficile che succeda già nella finestra di gennaio, ma la Vecchia Signora sta lavorando per far sì che la sessione estiva del calciomercato possa essere quella decisiva. Non è una novità che i bianconeri bramino la presenza di Sergej Milinkovic-Savic in squadra, ma i punti da chiarire sono ancora tanti. La cifra richiesta è alta ed è per questo motivo che difficilmente la Juventus potrà metterla sul piatto e offrirla al presidente Lotito già a gennaio.

Ecco il motivo, dunque, per cui la dirigenza sta ragionando in ottica “estiva”. Qualora il piano dovesse fallire, un eventuale piano B sarebbe già pronto. In quel caso la Juve si orienterebbe su un centrocampista giovane e talentuoso ma, al tempo stesso, low cost.

Calciomercato Juventus, un’alternativa al serbo sarebbe Ilic del Verona

L’idea è quella di non spendere più di 3 milioni a stagione per il suo ingaggio. Potrebbe avere tutte le carte in regola per approdare a Torino, stando così le cose, Ivan Ilic dell’Hellas Verona. I bianconeri hanno una certa stima del classe 2001, che ha dimostrato di essere pronto per il grande salto e per giocare nei club più prestigiosi d’Italia. Lascerà il Veneto al termine della stagione, ma fuori dalla sua porta c’è già la fila. Così come la Juve e diverse società estere, anche la Lazio gli ha messo gli occhi addosso, il che crea le condizioni per un nuovo “incrocio” tra bianconeri e biancocelesti.