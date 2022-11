Blitz di mercato con Allegri: la Juventus ha scelto il prossimo colpo

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno concordato con il mister il prossimo colpo su cui puntare: tutti i dettagli.

Come scrive ‘Romeo Agresti’ di ‘Goalitalia’ sul suo profilo Twitter, Allegri dovrà presto incontrarsi con la dirigenza per stabilire un colpo da farsi, ovvero, il profilo che in questo momento ritiene più opportuno per permettere un ulteriore upgrade e riconfermarsi tra le favorite nella sfida scudetto, non appena il Mondiale sarà finito e, quindi, i campionati rinizieranno regolarmente.

Un blitz, quindi, con un scopo preciso: quello di rinforzarsi con un acquisto di un laterale. Coglione la cosiddetta opportunità di mercato.

Calciomercato Juventus, Allegri coglie le opportunità | Obiettivo laterale

L’obiettivo sarà quindi potenziarsi su quel settore del campo che in questo momento è più deficitario anche per numeri di giocatori presenti in rosa. Ci saranno diverse opzioni in gioco e anche, possibili, grandi ritorni.

C’è l’opzione del gradito ritorno di Cambiaso, anticipando già la sua avventura a Torino nel mercato di gennaio. Il giovane potrebbe cogliere l’ondata positiva e l’ascesa dei giovani bianconeri italiani e magari, appunto, ritagliarsi un posto importante in squadra da subito. Cambiaso però non è l’unica opportunità, in casa bianconera ci sarebbero altri profili sondabili anche a livello europeo. L’ultima parola spetterà alla dirigenza ma ci viene da pensare che nel mercato di gennaio verrà fatto un colpo prima di tutto in questo settore del campo.