Maxi offerta del City: Guardiola inquieta la Juventus

Maxi offerta del City: inquietudine Guardiola per la Juventus, lo vuole a tutti i costi.

I bianconeri si sono fin qui distinti per un percorso certamente non nobilissimo ma apparso comunque in ripresa rispetto alla parentesi durata da metà agosto a metà ottobre. Al netto della delusione europea, la salita in campionato è stata certamente evidente e ha visto gli uomini di Allegri recuperare terreno per rilanciarsi soprattutto in zona Champions.

Il distacco rispetto alla prima posizione è rimasto invariato, grazie alla grande forma del Napoli di Spalletti, attualmente distante dieci punti e rappresentante certamente la grande candidata per la vittoria finale dello scudetto. In casa Juventus, però, si ragiona step by step, senza pensare troppo a quanto accada fuori e con focus principale rivolto all’esigenza di continuare a seguire il filo rosso sgomitolato dopo la vittoria nel derby contro il Torino.

Al di là delle diverse difficoltà cui abbiamo spesso alluso, c’è certamente un aspetto non trascurabile e che rappresenta una componente importante di cui tenere conto quando si vogliano approfondire bilanci e posizioni circa l’operato della Juventus fino a questo momento.

Calciomercato Juventus, minaccia Guardiola per Rovella

Ci riferiamo alla crescita dei giovani, nobile quanto importante nonché in grado di veder emergere pian piano profili del calibro di Miretti, Fagioli o Illing. Negli anni, il calcio italiano in generale ha vissuto una certa evoluzione sul fronte del lancio e la crescita dei baby talenti.

Tra i vari, restando nel mondo sabaudo, si segnala certamente Nicolò Rovella, reduce da una grande stagione al Genoa e adesso in prestito al Monza, laddove ha continuato a dare dimostrazione di tutto il proprio talento. Su di lui, la visione del club è chiarissimo.

Allegri intende infatti puntare su giocatori del suo calibro e della sua età e vorrebbe averlo a disposizione per la prossima stagione. Come riferisce Tutto Juve, però, il pericolo Manchester City non è rientrato, con Pep Guardiola fortemente affascinato dal calciatore e intenzionato a far presentare ai Citizens un’offerta importantissima ad Agnelli e adepti.