Da un bianconero all’altro: Vlahovic ‘tradisce’ la Juventus

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere uno degli argomenti più dibattuti anche in questa fase finale dell’anno.

I mondiali in Qatar sono in corso e stanno regalando delle grandi emozioni agli appassionati di calcio. Le partite sono viste con particolare attenzione anche dai tifosi della Juventus, visti i tanti elementi della rosa di Allegri che sono impegnati in questa manifestazione. E’ chiaro però che l’attenzione dei supporters bianconeri è già rivolta al 2023, quando ricomincerà il campionato di serie A.

Le ultime sei vittorie consecutive hanno avvicinato la Juventus alle posizioni che contano. Bonucci e compagni hanno risalito vertiginosamente la graduatoria chiudendo l’anno al terzo posto. Una posizione che consente di sognare in grande, nonostante il Napoli al comando non abbia finora manifestato alcun segno di cedimento. Non è da escludere che l’inizio del 2023 possa però regalare nuove pedine per Allegri, anche l’obiettivo primario ovviamente sarà quello di tenersi stretti i propri campioni.

Juventus, Newcastle su Vlahovic ma i bianconeri non lo cederanno

Uno di questi è il centravanti Dusan Vlahovic, che la Juve ha prelevato dalla Fiorentina proprio nella finestra dei trasferimenti invernali del 2022. Un bomber che ha già dimostrato il suo grande valore in bianconero e che ha margini per fare ancora meglio. Dalla sua parte ci sono la giovane età e anche un lungo contratto con la Juve fino al 2026. Nonostante questo accordo ci sono sempre rumors che riguardano il suo futuro. Todo Fichajes ha confermato come il Newcastle sia intenzionato a farsi avanti per portare il calciatore in Premier League. Tuttavia sembra davvero scontato che la Juventus non si priverà di uno dei suoi migliori giocatori.