Calciomercato, asse Juve-Roma: magia Pinto, ritorno a sorpresa

Calciomercato, l’asse Juve-Roma a gennaio sembra essere assai caldo. La magia la piazza però Pinto che rientra in corsa e potrebbe piazzare il colpo

L’asse Juventus-Roma nel prossimo mercato di gennaio sembra possa essere davvero caldo per vari motivi. Tanti intrecci, in particolare quello che vede protagonisti due esterni difensivi collegati in un certo qual modo tra le due società. Detto che la Juve è alla ricerca di un erede di Cuadrado e come ultima pista avrebbe messo nel mirino Mahele dell’Atalanta, come raccontato a più riprese rimane calda che l’ipotesi che porta a Karsdorp ormai in uscita dai giallorossi dopo la rottura con Mourinho.

Non solo: la Juve guarda con interesse anche in casa Real Madrid, visto che da quelle parti c’è Odriozola in uscita. Un elemento che anche Pinto, general manager della Roma, ha messo nel mirino.

Calciomercato, caldo l’asse Juventus-Roma

Secondo le notizie riportate da bernabeudigital.com in questo momento, inoltre, i giallorossi avrebbero fatto dei passi in avanti per l’esterno che già conosce il campionato italiano visto che lo scorso anno è stato alla Fiorentina. E questo significa solamente una cosa: Karsdorp verrà ceduto. La Juve quindi potrebbe avere la strada spianata per l’olandese, che se perderebbe ovviamente la possibilità di prendere lo spagnolo. Insomma, un intreccio importante di mercato che si potrebbe concretizzare nel corso della prossima finestra invernale di gennaio. La priorità bianconera è diventata quella dell’esterno, e su questo non ci sono dubbi.