Non ci sono pause che tengano per il calciomercato, che continua a rimanere un argomento molto caldo anche in questa fase dell’anno.

In Qatar si stanno disputando i mondiali, competizione alla quale tra l’altro partecipano molti giocatori della rosa di Massimiliano Allegri, ben undici. Tuttavia l’attenzione dei tifosi bianconeri si rivolge al futuro, ad un 2023 che sta per arrivare. Un anno nel quale sperano che la loro squadra possa riuscire ad ottenere almeno un trionfo. La Juventus è in corsa su tre obiettivi, anche se in Europa non si giocherà più in Champions.

Ci sono tutte le carte in regola dunque per sognare in grande, tanto più che Allegri potrà contare su un Chiesa al 100% della condizione e anche su un Pogba che finora è stato bloccato dagli infortuni. Presto però il francese potrà tornare protagonista. Altre novità invece potrebbero arrivare dal mercato, sia in entrata che in uscita.

Juventus, il Barcellona in pressing su Meunier

Non è affatto una novità che la Juventus debba cercare delle alternative a destra. Danilo viene spesso utilizzato come centrale e Cuadrado non è un terzino di ruolo. Il colombiano poi è in scadenza. Tra i tanti nomi che sono stati accostati ai bianconeri c’è anche quello di Meunier, terzino del Belgio e del Borussia Dortmund. Tuttavia in Germania spiegano come quello di Meunier non sia un nome in cima alla lista degli obiettivi dei bianconeri, tanto più che sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Barcellona. Che sta cercando un difensore d’esperienza e lo avrebbe individuato proprio nel fiammingo.