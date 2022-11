Incontro e firma dopo i Mondiali: Juventus a mani vuote

Incontro e firma dopo i Mondiali: la Juventus, che valutava la possibilità di prenderlo, rimane a mani vuote. Dall’Inghilterra forzano per il rinnovo

Incontro e firma dopo i Mondiali. Almeno queste sono le indicazioni che arrivano dall’Inghilterra e che lasciano la Juventus – e il Liverpool – a mani vuote. A 18 mesi dalla scadenza naturale del contratto, e con nessun incontro fino al momento, sembra che dalle parti di Londra si siano decisi ad affrontare in maniera importante la situazione con uno degli elementi più importanti non solo della rosa dei Blues ma anche della nazionale inglese. Uno di quelli che ogni allenatore vorrebbe allenare.

Secondo quanto riportato da TeamTalk infatti, il Chelsea vorrebbe rinnovare il contratto di Mason Mount che è stato accostato alla Juventus e anche alla squadra allenata da Klopp. Il 23enne, cresciuto dentro il quartier generale della squadra allenata da Potter e adesso impegnato ai Mondiali con la maglia della propria nazionale, potrebbe avere un importante ritocco economico sul proprio ingaggio oltre ad un prolungamento che lo blinderebbe da quelle che potrebbero essere delle sorprese. Sempre secondo il portale inglese, la Juve ci avrebbe fatto più di un pensiero nel corso di questo periodo di standby, ma adesso le cose sono cambiate e Cherubini potrebbe rimanere a mani vuote.

Incontro e firma dopo i Mondiali, deciso il futuro

In poche parole il futuro di Mount è deciso e dovrebbe essere quello di un accordo quasi a vita con il Chelsea, società che lo ha cresciuto e che lo ha lanciato nel calcio che conta. Mount è un elemento fondamentale nel club londinese ed è anche corretto che il suo contratto venga adeguato. Insomma, per la Juve che ne ha annusato per un poco il colpo rimane solamente quello: l’odore di quello che poteva essere e che purtroppo non sarà.