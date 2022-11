Fulmine a ciel sereno Juventus: lo scambio che tramortisce la ‘Signora’

Fulmine a ciel sereno in casa Juventus. Scambio in arrivo e banco saltato, tutti gli aggiornamenti.

Al netto della consapevolezza della ripresa palesata nelle ultime uscite di campionato, i bianconeri sanno bene di dover affrontare il 2023 cercando di non emulare gli stessi errori della prima parte di campionato, così da non dissipare altri punti e cercare di rendere il 2023 più avvincente e potenzialmente in grado di regalare gioie e trofei ad una piazza non abituata a chiudere l’anno senza vittoria alcuna.

Non sarà certamente compito semplice, alla luce delle diverse antagoniste e la presenza di un Napoli che ha fin qui dimostrato di essere a livelli ben più elevati rispetto alle dirette concorrenti. I dieci punti di distanza dal primo posto ne sono certamente una manifestazione, al netto della consapevolezza che rappresentano comunque un ostacolo non insormontabile.

Calciomercato Juventus, scambio e fulmine bianconero a ciel sereno: le ultime su Frattesi

Condicio sine qua non per rendere il 2023 un anno di soddisfazioni e successi è però il tentativo di creare i giusti presupposti per riprendere il campionato con la stessa consapevolezza e veemenza delle ultime uscite della stagione, contraddistinte da un buon filotto di vittorie, anche contro realtà nobilissime del campionato.

A ciò si aggiunga la discriminante calciomercato, potenzialmente fondamentale per qualsiasi realtà, alla luce del valore aggiunto che i nuovi arrivati potrebbero venire ad avere in un campionato che dopo Natale partirà quasi daccapo. In casa Juventus, sono diversi i nomi valutati e, tra i vari, si segnala certamente quello di Davide Frattesi. Arrivare al neroverde, come visto anche in estate con la Roma, non sarà certamente compito semplice.

La valutazione di Carnevali è elevata e le ultime notizie giungenti dalla Capitale non sono delle più felici. Secondo quanto riferito da “Il Romanista”, infatti, la Roma non ha perso di vista la vecchia conoscenza, diverse volte distintasi in queste settimane per dichiarazioni mielate verso la sua ex squadra. Il piano di Pinto potrebbe essere quello di imbastire una trattativa con scambio, coinvolgente il giovane Edorardo Bove, valutato 11 milioni di euro.