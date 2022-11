“Juventus fortemente preoccupata”: big KO, allarme fragoroso

“Juventus fortemente preoccupata”, con ogni probabilità non si tratta di un infortunio di poco conto. Allegri in allarme.

Molti dei principali club europei ed italiani stanno osservando ciò che succede al Mondiale qatariota con una certa apprensione. Il timore di dover accogliere giocatori infortunati o con problemi muscolari è sempre molto grande. La Juventus, ad esempio, ha mandato in Qatar ben undici suoi tesserati. E la speranza è che possano far ritorno integri, una volta conclusa la manifestazione internazionale. Tra gli allenatori più preoccupati c’è anche Massimiliano Allegri: il tecnico bianconero sta finalmente recuperando tutti gli infortunati e si augura, alla ripartenza del campionato, di non dover far fronte a nuove defezioni.

Chi preoccupa, al momento, è il difensore brasiliano Danilo. Il terzino titolare della Seleçao si è fatto male durante la gara d’esordio con la Serbia di Vlahovic e Kostic e con ogni probabilità non rimetterà piede in campo prima degli ottavi di finale, che il Brasile dovrebbe ad ogni modo raggiungere senza troppi problemi. Nelle ore successive al match con i balcanici, la nazionale verdeoro ha diramato una nota ufficiale, nella quale ha comunicato anche le condizioni di Neymar, l’altro infortunato eccellente.

Questo il comunicato del Brasile: “Le scansioni – si legge – hanno mostrato una lesione del legamento laterale della caviglia destra di Neymar insieme a un piccolo gonfiore osseo. E una lesione al legamento mediale della caviglia sinistra di Danilo. I giocatori rimangono in cura. È molto importante per noi essere molto calmi, pacifici, questa valutazione sarà quotidiana in modo da avere informazioni e prendere le migliori decisioni basate su di esse. A quanto pare, però, le cose starebbero diversamente. Come ha riferito il giornalista Luca Momblano durante la diretta Twitch di Juventibus, il problema di Danilo sarebbe ancora più serio. “Probabilmente non è un infortunio di poco conto come si pensava”, ha detto.