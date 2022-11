Lampo⚡️Juventus, si paga la clausola💰da 50 milioni: Real demolito

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero sempre più intenzionati a pagare la clausola da 50 milioni per portarlo sotto la Mole.

In casa Juventus il tam tam mediatico legato ai possibili colpi di mercato non può non catalizzare l’attenzione mediatica. La sosta per i Mondiali chiaramente sta dirottando le attenzioni dei dirigenti bianconeri a quei possibili affari con con cui migliorare l’organico a disposizione di Max Allegri.

Oltre all’acquisto di un esterno destro in grado di interscambiarsi al meglio con Juan Cuadrado, Cherubini ha cominciato a sondare anche altre piste. In difesa, con i profili di Kiwior e N’Dicka ritornati prepotentemente in auge, ma non solo. Alla luce della situazione contrattuale legata a Di Maria, infatti, le chances che il “Fideo” possa non continuare la sua esperienza sotto la Mole al termine di questa stagione sono molto elevate. L’esterno offensivo argentino non ha mai nascosto il suo desiderio di cambiare aria, e di ritornare a vestire la maglia di quel Rosario Central a cui ha spesso lanciato messaggi d’amore.

Calciomercato, anche la Juventus su Williams: lo scenario

Prendendo atto di questa situazione, la Juventus non vuole farsi trovare impreparata ed è già corsa ai ripari. Nel dossier di “Madama” il profilo di Zaniolo è ritornato a circolare con una certa insistenza, ma quello del gioiello della Roma non è l’unica opzione intrigante. Secondo quanto riferito da “El Nacional.cat”, infatti, la Juventus sarebbe intenzionata a pagare la clausola rescissoria di Nico Williams, dal valore di 50 milioni di euro. L’attaccante spagnolo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Athletic Club di Bilbao in scadenza nel 2024, fa gola a diversi club della Liga. Nei giorni scorsi anche il Real Madrid ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, pur non affondare il colpo. L’irruzione della Juve potrebbe però a questo punto cambiare le carte in tavola, delineando nuovi scenari.