Calciomercato Juventus, svolta a sinistra: spiragli per la firma

Calciomercato Juventus, possibile svolta a sinistra dopo il Mondiale: si aprono degli importanti spiragli per la firma del contratto

Nel corso di queste settimane vi abbiamo spesso parlato di quelli che sono gli obiettivi della Juventus per la prossima stagione. E soprattutto abbiamo sottolineato come la società bianconera sarebbe alla ricerca di due esterni che possano andare a sostituire Cuadrado da un lato e Alex Sandro dall’altro, entrambi in scadenza di contratto ed entrambi quasi certi di lasciare la maglia bianconera alla fine della stagione. Il quasi, soprattutto per il secondo, è assai importante ed è pure da sottolineare perché secondo le informazioni in possesso di calciomercato.com, ci potrebbero essere degli spiragli per un rinnovo che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.

Le ultime prestazioni da terzo centrale e il fatto che al Mondiale si sia dimostrato all’altezza – almeno nella sua prima uscita con il Brasile – potrebbero cambiare le carte in tavola. L’esterno brasiliano classe 1991 magari come rincalzo nel pacchetto arretrato (qualora Allegri dovesse continuare a utilizzare la difesa a tre) potrebbe tornare utile. E allora non si esclude l’ipotesi di un rinnovo. Certo, Cherubini ancora non ha deciso ma ci sono delle novità importanti che riguardano la scelta del giocatore.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro pronto al taglio

Pur di rimanere a Torino anche il prossimo anno Alex Sandro sarebbe disposto a rinnovare il proprio contratto a cifre decisamente inferiori rispetto ai 6 milioni di euro all’anno che percepisce con la Juventus in questo momento. E questo potrebbe sicuramente avvicinare la firma visto che alla fine dei conti, anche se ormai non in grado sotto l’aspetto fisico di andare avanti e indietro in corsia se schierato come quinto, impiegato nei tre dietro garantisce sicuramente esperienza e presenza tattica: qualità che non sono da sottovalutare.