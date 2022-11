Calciomercato Juventus, nuovo tecnico e primo regalo estivo: si chiude a 50 milioni

Calciomercato Juventus, con il suo possibile arrivo il “nuovo” tecnico avrebbe già in mente un colpo da 50 milioni di euro.

Dalla Spagna si parla già del nuovo, possibile, tecnico. Secondo l’indiscrezione di ‘Elgoldigital’, infatti, ci sarebbe un nuovo possibile scenario nel futuro di Luis Enrique.

Secondo l’indiscrezione, infatti, qualora l’attuale tecnico della Spagna, Luis Enrique, dovesse accettare l’offerta dell’Atletico Madrid come nuovo tecnico, avrebbe già un nome in pole da portare come primo “regalo”. Si tratterebbe di Nico Williams: profilo da 50 milioni di euro.

Dopo il Mondiale, Luis Enrique potrebbe tornare su una panchina importante. La dirigenza dell’Atletico lo sta valutando come erede di Simeone. In caso di arrivo in Spagna, infatti, l’attuale CT della nazionale spagnola avrebbe già in mente un colpo sicuro per la prossima stagione.

Nico Williams ha attualmente una clausola di 50 milioni con il suo attuale club e ciò potrebbe, però, vederlo partire visto che i colchoneros in caso di arrivo di Luis Enrique, accontenterebbero il mister con un primo colpo davvero importante. Non ci resta che attendere e capire gli ulteriori sviluppi della trattativa. Consapevolmente del fatto che se dovesse scegliere Madrid come prossima squadra, Luis Enrique, si allontanerebbe una volta per tutte dal – possibile – assalto bianconero.