Calciomercato Juventus, porte girevoli a centrocampo: la situazione

Sono sempre di più le voci che coinvolgono in calciomercato della Juventus anche in questo momento dell’anno.

Si stanno giocando i mondiali in Qatar, una manifestazione nella quale sono tra l’altro presenti diversi calciatori della rosa di Massimiliano Allegri. Tuttavia l’attenzione dei tifosi è sempre molto concentrata sulle possibili mosse future della società, che ha intenzione di rinnovare e rinforzare il suo organico per vivere un 2023 da protagonisti.

È chiaro che questo periodo di sosta sarà sfruttato nel migliore dei modi per iniziare a pianificare quelle che potrebbero essere le mosse da effettuare nel corso dell’anno che sta ormai per arrivare. Acquisti e cessioni volte a far sì che la Juventus possa essere una squadra sempre più forte e competitiva non solo in serie A ma anche in Europa. Cosa succederà dunque nelle prossime settimane?

Juventus, cosa bolle in pentola a centrocampo

Difficile dire cosa succederà a gennaio, anche se le priorità della Juventus sono chiare. Bisogna trovare dei rinforzi in difesa, soprattutto sulle corsie esterne. Ma occhio anche a quel che potrebbe succedere a centrocampo, dove c’è un mosaico in fase di costruzione. Secondo quanto riporta “Repubblica” potrebbero esserci più movimenti all’orizzonte. Il primo potrebbe riguardare McKennie. Il centrocampista americano non convince e se arrivasse l’offerta giusta potrebbe partire già a gennaio. Il Tottenham è interessato ma non farà follie per il suo cartellino. Le strategie della Juventus dipenderanno dal rinnovo o meno di Rabiot. Se il francese non rimarrà a Torino i soldi del suo ingaggio potrebbero essere reinvestiti altrove, magari su Milinkovic-Savic. Uniti anche alla somma che i bianconeri incasserebbero dalla cessione di McKennie.