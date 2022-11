Juventus, Vlahovic furioso: cosa è successo

Juventus, il bomber Dusan Vlahovic impegnato con la sua nazionale, la Serbia, sarebbe apparso nervoso: i dettagli dell’accaduto.

Il bomber dei bianconeri e della nazionale serba, Dusan Vlahovic, sarebbe al centro di una situazione alimentata da un suo malcontento in allenamento. Secondo, infatti, la ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante della Juventus sarebbe apparso nervoso negli allenamenti svolti insieme ai suoi compagni di nazionale.

Il classe 2000 è un giocatore che in questi Mondiali ha una responsabilità importantissima, la possibilità di diventare uno dei leader del club serbo. Insieme ai compagni Milinkovic-Savic, che continua a piacere alla Juventus come potenziale acquisto, e il già consolidato Kostic, altro talismano di Allegri, Dusan è uno dei giocatori più importanti in questo Mondiale.

Vlahovic nervoso in allenamento | Il motivo

Secondo la ricostruzione de ‘La Gazzetta dello Sport’, il giocatore si sarebbe visto innervosito durante gli allenamenti svolti insieme ai compagni, il motivo potrebbe essere dovuto all’infortunio che sembra ancora infastidirlo e infatti, non a caso, oggi riparte di nuovo dalla panchina e non titolare.

Sicuramente non forse il miglior momento per il bomber serbo che vuole trovare presto la forma definitiva per fare differenza e su come ci ha, sempre, abituato. Ci auguriamo che questo possa succedere nell’immediato ma oggi l’attaccante partirà dalla panchina, nella partita che vedrà la sua nazionale contro il Camerun.