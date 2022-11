Mou reagisce a Juventus ed Inter: maxi intrigo a costo zero

Calciomercato Juventus, con Karsdorp in uscita, Mou avrebbe la soluzione estera pronta per l’estate: i dettagli.

Stando all’ultima indiscrezione, la Roma, avrebbe messo nel mirino un profilo che potrebbe essere d’interesse comune tra le big d’Italia. Come sappiamo Karsdorp lascerà la Roma e in un certo senso il club di Andrea Agnelli è uno dei favoriti nella corsa al laterale.

Secondo l’indiscrezione, infatti, José Mourinho potrebbe fare sul serio per Caglar Soyuncu. Il giocatore, come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe essere il sostituto ideale per rimpiazzare Karsdorp.

Calciomercato Juventus, Soyuncu alla Roma | Mou ha deciso

Il giocatore del Leicester andrà in scadenza con i Foxes, attualmente prende uno stipendio di 2 milioni di euro (netti) a stagione. Due elementi che potrebbero convincere il club giallorosso ad affondare l’operazione.

Un profilo che potrebbe, però, entrare d’interesse anche per altri club, tenendo presente che proprio la Juventus starebbe cercando un profilo da quelle caratteristiche. Staremo a vedere, dunque, chi avrà la meglio. Tenendo presente che sia la Juventus che la Roma vogliono un rinforzo sulle fasce. In caso non andasse in porto la soluzione Karsdorp – Juventus, i bianconeri andranno su un altro profilo: c’è sempre la volontà di andare incontro ad un laterale che, possibilmente, possa ricoprire entrambe le fasce un po’ come fa già De Sciglio proprio in casa bianconera. Allegri, quindi, potrebbe dare qualche dritta sul profilo in questione ma certamente Karsdorp rimane una ghiotta opportunità.