Chelsea guastafeste, pagano la clausola: bye bye Juventus

Chelsea guastafeste e clausola pagata: addio Juventus in estate e colpo Mondiale, tutti gli aggiornamenti sul fronte calciomercato.

In una fase mediaticamente dominata dal tormentone Mondiali in Qatar, divenuta questione di aggiornamenti e informazioni quotidiane anche alla luce delle tante implicazioni politiche e sociali che continuano a fungere da sostrato a tale evento, quanto accaduto in casa Juventus sembra destinato ad avere un rilievo di certo non meno trascurabile.

La dimissione del CDA tutto e l’addio di Andrea Agnelli diventano concreta manifestazione di difficoltà e gap di vedute intrinseci al mondo bianconero tutto, teatro adesso di grandi e importantissimi cambiamenti. Vedremo se ciò impatterà anche sulle future scelte di mercato e, ancora, sullo stato mentale di una squadra apparsa nelle ultime settimane del 2022 calcistico in grande ripresa.

Calciomercato Juventus, Nico Williams al Chelsea: clausola di 50 milioni

Le questioni di mercato non sono in questa fase prioritarie o, comunque, vantano una posizione subalterna rispetto alle decisioni di maggiore portata e emergenza che andranno concretizzate anche nelle prossime ore. Ciò di cui è possibile discutere riguarda però la presenza di scenari già attenzionati in passato e potenzialmente sottoponibili a modifiche e cambiamenti tra non molto, non solo per quanto sta accadendo in casa Juventus.

Arrivabene e Cherubini, prima del terremoto, seguivano tra i vari profili anche Nico Williams dell’Atheltic Bilbao, annoverabile tra i maggiori talenti della Liga e del calcio spagnolo in generale. L’interesse non è certamente lenito, alla luce della grande importanza che il giocatore sta ricoprendo anche sotto l’egida di Luis Enrique in Qatar. Ciò che interessa, però, è la potenzialmente decisiva ingerenza del Chelsea.

Come riportato da Goal.com, infatti, i Blues avrebbero messo nel mirino il calciatore, sul quale grava una clausola di 50 milioni di euro che, previo mancati cambiamenti di accordi tra il calciatore e il club spagnolo, potrebbero essere sborsati dal club Blues senza troppe difficoltà. O, comunque, con molta più leggerezza rispetto a quanto ne possa vantare la Juventus di fronte a operazioni così importanti in una fase così delicata.