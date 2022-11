La Juventus sta vivendo delle ore calde e non per questioni sportive. La notizia arrivata ieri sera ha spiazzato tutta la tifoseria.

Nella serata del lunedì sono arrivate le dimissioni dell’intero CdA societario, con a capo il presidente Andrea Agnelli. Un terremoto societario che potrebbe cambiare le carte in tavola. La Juventus riparte con un nuovo presidente, Ferrero, e con un futuro tutto da scrivere. Non mancano ovviamente le ambizioni, perché quello che non cambierà è la voglia di vincere sia in Italia che in Europa.

Con le dimissioni di Agnelli si chiude un’era per la Juve ed è chiaro che di questo evento ne stia parlando di fatto il mondo intero. Non potevano mancare nemmeno le parole di John Elkann, amministratore delegato della Exor, logicamente legato alle vicende di casa bianconera. Il dirigente ha diramato una nota.

Juventus, Elkann “conferma” Allegri sulla panchina bianconera

“Confido che la società riuscirà a dimostrare di aver agito sempre correttamente. Le dimissioni dei consiglieri di amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità, che mette al primo posto l’interesse della società. Il nuovo consiglio che nascerà a gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo” si legge nel suo comunicato, nel quale ha ringraziato il cugino Andrea Agnelli per tutto quello che ha fatto nel corso di questi anni. Elkann ha spento sul nascere ogni nuovo percorso sul piano tecnico: “Massimiliano Allegri rimane il punto di riferimento dell’area sportiva della Juventus: contiamo su di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sul campo”.