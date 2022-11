Tempesta Juventus, salta la firma: strada spianata per la Roma

Calciomercato Juventus, il cambio di gestione potrebbe complicare l’arrivo del terzino e, adesso, una nuova sfidante si aggiunge: i dettagli.

Il cambio di gestione ai vertici della squadra bianconera sta complicando già i possibili acquisti del futuro. Per lungo tempo si era parlato di un occasione dall’estero, cioè il ritorno di Odriozola in Italia.

Con il cambio della dirigenza bianconera e, quindi, con l’imminente cambio dopo l’addio di Agnelli, Arrivabene e Nedved, la Juventus potrebbe ridimensionare anche i piani di mercato. Odriozola, infatti, che sembra – ormai – diretto in Serie A, visto lo scarso, o meglio, quasi inesistente minutaggio maturato con Ancelotti al Real Madrid, adesso, potrebbe scegliere una nuova squadra del campionato italiano.

Calciomercato Juventus, cambio dirigenza e addio al terzino | Odriozola vicino alla Roma

Per l’ex Fiorentina adesso si prospetta una nuova occasione di mercato. Vista la difficoltà e la presunta impossibilità nel passaggio a Torino, il laterale spagnolo potrebbe valutare la nuova opzione della Roma.

La squadra dello special one cerca un nuovo laterale al posto di Karsdorp, ormai in partenza, e, quindi, il difensore potrebbe rappresentare quell’occasione irrinunciabile alla quale non poter resistere. Ovviamente, si tratterebbe di un ritorno quasi certificato in Italia, scrivono da ‘Elnacional’, vista l’ottima esperienza maturata proprio con la maglia della Fiorentina. Vedremo come risponderà la nuova dirigenza bianconera a tale, nuovo, blitz da parte di una delle rivali ai vertici.