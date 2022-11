“L’inverno sta arrivando”: il gelo su Zaniolo riaccende la Juventus

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano a monitorare la situazione legata a Nicolò Zaniolo. Il giallo, intanto, si infittisce.

A tenere banco in casa Juventus in questi giorni assolutamente concitati è inevitabilmente il tema riguardante il riassetto dirigenziale. Tuttavia, con una sessione invernale di calciomercato ormai alle porte, è chiaro che i rumours relativi ai possibili affari ancora in essere non sono stati messi in soffitta, anzi.

Uno dei profili che da tempo è finito nel dossier della “Vecchia Signora” è quello di Nicolò Zaniolo. Il tuttocampista della Roma, legato ai giallorossi da un contratto in scadenza nel 2024, non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Sebbene da ambo le parti nelle scorse settimane fosse trapelato un certo ottimismo, ora come ora l’intesa per il rinnovo non si è ancora concretizzata. La distanza tra richiesta ed offerta persiste, ed è chiaro come la stretta di mano non sia più procrastinabile se si vuole evitare il braccio di ferro definitivo.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Zaniolo è ancora in ghiaccio

A fare il punto della situazione è stata “La Gazzetta dello Sport“, secondo cui c’è ancora quel milione di euro che balla in maniera spasmodica tra domanda ed offerta. L’offerta della Roma è di tre milioni, mentre la richiesta dell’entourage del calciatore è di 4 milioni più bonus. Situazione di stasi che chiaramente va a vantaggio del gioiello della Roma, che ha il coltello dalla parte del manico. Dal canto suo, Pinto non ha mai nascosto la volontà giallorossa di continuare a fare di Zaniolo un punto di riferimento per il presente e per il futuro. Parallelamente, però, non sono stati mossi passi concreti per la definizione di un accordo che resta ancora tutto da definire. Juve e Milan osservano con attenzione, così come il Tottenham: non è escluso un nuovo ritorno prepotente ritorno di fiamma.