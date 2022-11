Dalla Juventus al granata, bocciatura definitiva: chiudono l’affare lampo

Dalla Juventus al granata, il difensore bianconero ha ormai le valigie in mano: sarà una delle prime operazioni in uscita.

C’è ovviamente poco spazio per le questioni prettamente sportive in questo momento in casa Juventus. Il campionato fermo e la clamorosa notizia delle dimissioni di tutto il Consiglio d’amministrazione, comprese quelle dell’ex presidente Andrea Agnelli, monopolizzano l’attenzione dei proprietari del club, dei nuovi dirigenti e soprattutto dei tifosi. In tanti si chiedono infatti che effetto possano avere le notizie destabilizzanti di questi giorni sulla squadra e se la Juventus continuerà ad essere competitiva.

Quello che è successo, infatti, non può certo passare inosservato. Specie per quegli uomini che la Juventus la vivono giorno dopo giorno e ne indossano i colori. Ad oggi però è difficile, quasi impossibile, avere delle risposte. Una certezza è la permanenza di Massimiliano Allegri: l’allenatore bianconero è stato confermato sulla panchina della Vecchia Signora e spetterà a lui, tra circa un mese, affrontare la seconda parte della stagione.

Dalla Juventus al granata, Rugani verso la Salernitana

Ma cosa si aspetta, a questo punto, il tecnico livornese dal mercato di gennaio? Difficile prevedere adesso se la la Juventus farà degli investimenti importanti, sebbene l’amministratore delegato di Exor John Elkann ha affermato che non c’è bisogna di altre ricapitalizzazioni. Potrebbero però materializzarsi alcune operazioni in uscita, ad esempio la cessione di Daniele Rugani. Il difensore centrale ormai non fa più parte del progetto di Allegri e lo dimostra il fatto che l’allenatore non l’abbia più preso in considerazione. Sull’ex Empoli ci sarebbero diverse squadre ma, come riporta Tuttojuve.com – confermando l’indiscrezione del “Mattino” – la destinazione più probabile continua ad essere quella di Salerno. I granata di Davide Nicola stanno cercando di sistemare la difesa e l’esubero bianconero è uno dei principali obiettivi.