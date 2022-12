Calciomercato Juventus, la rivoluzione è nella fase calda: potrebbe tornare anche Marotta: “Contatti avviati” per il dirigente dell’Inter

La rivoluzione è iniziata. Anzi oseremmo dire che è proprio nella sua fase calda anche perché non c’è tempo da perdere e delle soluzioni, dopo le dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione compreso il presidente Andrea Agnelli, devono essere trovate entro Natale. Difficile che nel nuovo Cda, il prossimo, possa esserci Marotta. Assai più probabile secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, che ci possa essere la figura di Alessandro Del Piero come vicepresidente. Insomma, la Juve si muove e lo fa con la solita determinazione che ha sempre contraddistinto la Vecchia Signora.

Il nuovo corso, la nuova era, ha bisogno di gente esperta e di gente che conosce già l’ambiente. Ed è probabilmente per questo – secondo quanto scritto dal giornalista Rudy Galetti – che la Juve avrebbe avviato i contatti per riportare a Torino l’attuale amministrator delegato dell’Inter Giuseppe Marotta. Il dirigente, che praticamente ha avviato il corso bianconero ricco di vittorie e di soddisfazioni, dalle parti della Continassa ha lasciato sicuramente dei buoni ricordi.

Calciomercato Juventus, contattato Marotta

Marotta ha un contratto fino al 2025 con la società di Zhang. Ma nell’ultimo periodo anche per via delle voci che hanno coinvolto il massimo dirigente nerazzurro qualche frizione sembra esserci stata. All’esterno nulla è trapelato, ma dentro l’Inter qualcosa sicuramente si è mossa. Questo comunque è un altro discorso che interessa poco a Torino. Se venisse confermata questa voce, comunque, e se venissero realmente intavolati dei discorsi con Marotta, allora il segnale che la nuova dirigenza darebbe sarebbe sicuramente importante.

Dopo Del Piero quindi, anche un altro grande ex che potrebbe tornare nel momento del bisogno per risollevare umori e per dare garanzie. Sì, Marotta dà garanzie e su questo non ci piove.