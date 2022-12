“Elkann ha chiesto a Marotta di tornare”: l’annuncio scuote la Juventus

“Elkann ha chiesto a Marotta di tornare”, si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro societario dopo le dimissioni dell’intero Cda.

Nel pieno di una preoccupante emergenza giudiziaria, seguita al “terremoto” provocato dalle dimissioni del Cda, si fa fatica a capire quali saranno le prossime mosse della società Juventus, le strategie affinché si volti subito pagina. Si parla tanto di ritorni, uno si tutti quello di Alex Del Piero. “Pinturicchio” è un nome che ogni tifoso bianconero vorrebbe ai vertici del club. Lui si è detto pronto a tornare, ma la sensazione è che vorrebbe avere ampi poteri decisionali. Un po’ il ruolo che ricopre Paolo Maldini in questo momento al Milan.

Certo è che le novità non saranno poche in quello che sarà il prossimo Consiglio d’amministrazione. Che, a quanto pare, pullulerà di figure tecniche per volere dell’amministratore delegato di Exor John Elkann. Serve maggiore attenzione ai bilanci, una delle principali cause che hanno portato a questo clamoroso ambaradan.

“Elkann ha chiesto a Marotta di tornare”, porte sempre aperte per l’ex direttore sportivo

Inizialmente, almeno, la strada da seguire dovrebbe essere questa. In futuro, quando sarà passata la bufera, si potrà tornare al passato. E questo passato non è detto che si chiami Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dell’Inter.

Un’indiscrezione che nelle ultime ore ha lanciato Paolo Non Mollo, insider Juve: “Bisogna capire prima di tutto cos’è la Juventus per Exor – queste le sue parole – Cioè l’immagine di tutto il gruppo nel mondo. Far vedere che non si opera in modo trasparente, soprattutto su bilanci e mercato, é un danno che ricade sulla credibilità di tutto il gruppo ed è da lì che viene la richiesta di dimissioni e il voler mettere uomini finanziari per aggiustare la situazione e creare un nuovo corso. Dove non é detto che Agnelli, risolti i problemi, non possa rientrare con il controllo di un dg che sappia di conti e calcio, un Giuntoli o Carnevali, anche se mi è stato detto che Elkann ha chiesto a Marotta disponibilità a tornare”.