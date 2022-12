Szczesny super ai Mondiali, ma la Juve ‘flirta’ con l’erede: 50 milioni

By

Calciomercato Juventus, il polacco dimostra di essere una certezza ma la squadra bianconera sonda già il, possibile, erede da 50 milioni.

Su Tek non ci sono dubbi, è una certezza. Lo dimostra anche questo Mondiale con già ottimi risultati. Ma come spesso capita nelle grandi squadre d’Europa c’è sempre un pensiero a ciò che sarà il futuro e, in un certo senso, l’ultima suggestione potrebbe essere più che ghiotta.

Un’opportunità che potrebbe arrivare dall’estero, o meglio, dal Chelsea. Si tratterebbe di un profilo che i blues cederebbero solo davanti ad offerte importanti e proprio per questo motivo andranno fatte le dovute considerazioni del caso.

Calciomercato Juventus, il Chelsea lo cede solo per 50 milioni | Mendy “erede” di Tek

I rapporti con il Chelsea, dopo il consolidamento della trattativa che ha portato Zakaria in prestito nel nord di Londra, sono ottimi ma, tuttavia, non sarebbe così semplice per il consolidato direttore sportivo Federico Cherubini arrivare a chiudere il cartellino dell’estremo difensore dei blues.

L’ormai trentenne Mendy, esploso, letteralmente ad altissimi livelli nelle ultime due stagioni, non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni. Legato da un contratto con il Chelsea fino al 2025, Mendy ha una valutazione che si aggira a 50 milioni di euro, cifra minima che verrà presa in considerazione proprio dal club inglese qualora qualche big si muovesse sul mercato. Il profilo in casa bianconera piace ma 50 milioni sono comunque una cifra importante. Vedremo cosa si deciderà ai vertici ma Mendy, certamente, è già da considerare una sicurezza.