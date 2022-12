Calciomercato Juventus, Di Maria 💣 non è il solo: doppio ‼ addio senza appello

Calciomercato Juventus, Di Maria non è il solo: sembra essere già stato deciso un altro addio al termine di questa travagliata stagione

In mezzo alla tempesta si parla anche di calciomercato. Sì, perché anche se la Juventus dovrà affrontare un processo, la squadra rimane la squadra e si pensa a come andare avanti con un unico e solo obiettivo, quello di sempre, quello che ha caratterizzato la storia della Vecchia Signora: vincere. Sappiamo tutti benissimo che in questo momento così delicato i dirigenti bianconeri staranno pensando ad altro. Il calciomercato è una cosa che adesso può anche attendere. Ma senza dubbio, qualcuno, tipo Allegri ad esempio, pensa a come muoversi non solo a gennaio ma anche per il futuro, in attesa di avere un poco di chiarezza e in attesa di capire con chi, il tecnico, dovrà confrontarsi nel corso dei prossimi delicati mesi.

Ora, tenendo presente che a gennaio sarà difficile se non impossibile riuscire a piazzare un’operazione importante, ma ci potrebbero essere comunque dei movimenti minori, si pensa ovviamente al prossimo giugno quando chiarezza sarà stata fatta e quando si parlerà solamente di campo. Un quadro di quello che potrebbe essere, comunque, lo ha fatto Di Marzio a Sky all’interno del programma Calciomercato l’Originale.

Calciomercato Juventus, via Di Maria e Paredes

Dovevano essere nella mente di molti i due acquisti per il salto di qualità. Fino al momento sono stati praticamente due flop forse perché pensavano al Mondiale in corso. Quindi difficilmente Di Maria e Paredes saranno vestiti di bianconero il prossimo anno. Il Fideo, con il contratto in scadenza, dovrebbe salutare. Mentre per quanto riguarda il centrocampista è decaduto l’obbligo di riscatto e la Juventus potrà decidere se prenderlo in maniera definitiva o meno dal Psg. Con l’esplosione di Miretti e Fagioli, al momento, appare davvero impossibile pensare a questa soluzione.