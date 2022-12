Calciomercato Juventus, apoteosi spagnola per il nuovo 10: Milan spazzato via

Anche in questa fase molto delicata per la Juventus non mancano le voci di calciomercato relative alle mosse future dei bianconeri.

In questi giorni si sta parlando molto delle vicende societarie di casa Juve, dopo le dimissioni in blocco del Cda delle società e le inchieste in corso. La squadra nel frattempo continua a prepararsi alla ripresa delle ostilità che ci sarà a gennaio, con l’undici di Allegri chiamato a lottare per lo scudetto senza farsi distrarre troppo dalle vicende extra calcistiche.

Chiaramente mentre ci si avvicina a gennaio non mancano di certo le voci di calciomercato. Si è parlato di possibili innesti già a stagione in corso, bisognerà capire però quali saranno le intenzioni del nuovo corso. Si guarderà dunque con maggiore attenzione probabilmente alla prossima estate.

Juventus, l’Arsenal si fa avanti per Asensio

Si allontana sempre più quello che per mesi è stato un nome accostato ai bianconeri. Stiamo parlando di Marcos Asensio, attaccante del Real Madrid che si sta avvicinando alla scadenza del suo contratto. E che per questo motivo fa sempre più gola a diversi club europei, Juventus e Milan in Italia. I rossoneri sembravano aver compiuto un passo importante verso il calciatore, ma le ultime voci rimescolano tutto. Secondo infatti quanto riporta “Fichajes” infatti anche l’Arsenal del connazionale tecnico Arteta si sarebbe messo sulle tracce del giocatore e con l’arrivo del nuovo anno potrebbe farsi avanti ufficialmente per strappare il suo sì. Tuttavia non si esclude ancora la possibilità di un rinnovo con gli spagnoli. La palla è insomma nelle mani, o meglio nei piedi, del calciatore.