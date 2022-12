Doppia beffa in un solo affare: altro che clausola, la Juve lo saluta

Calciomercato Juventus, adesso c’è il rischio di perderli entrambi. Tutti i dettagli sulle potenziali trattative.

Stando alle indiscrezioni provenienti dall’estero, il futuro dell’esterno potrebbe passare proprio dalla squadra più titolata d’Europa: il Real Madrid.

Secondo l’indiscrezione proveniente da ‘Elnacional.cat’, i blancos starebbero sondando la pista che porta a Nico Williams. Come scrivono i colleghi spagnoli, il suo contratto scade nel 2024, quindi adesso è il momento opportuno per fare una mossa decisiva sul mercato. E, sempre, stando all’indiscrezione, il club spagnolo per far partire il proprio pupillo avrebbe già messo gli occhi su due esuberi dei blancos.

Calciomercato Juventus, Nico Williams al Real con contropartita

Più che soldi, quello che vuole la squadra basca dell’dell’Athletic Club sarebbero giocatori d’esperienza, e al Real Madrid ce ne sono due che piacciono molto a Ernesto Valverde e che potrebbero lasciare subito Madrid.

I due giocatori in questione sono Álvaro Odriozola e Julen Jon Guerrero, entrambi pronti a cambiare maglia visto lo spazio sempre più limitato in casa blanca. Pertanto entrambi i profili diventerebbero delle buone pedine di scambio qualora si volesse accelerare per l’operazione. Come sappiamo, Odriozola piace molto anche ai bianconeri ma se ci fosse questo scambio, la pista bianconera sarebbe definitivamente accantonata. Staremo dunque a vedere cosa deciderà di fare il Real Madrid che in questo momento sembra più che mia intenzionata a chiudere l’operazione Williams.