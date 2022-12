Addio alla leggenda e sostituto già scelto: batticuore Juventus, nuovo ribaltone

Per la Juventus questi giorni sono ricchi di voci di questioni societarie ma anche inerenti alle possibili mosse di calciomercato.

Quanto accaduto negli ultimi giorni sta facendo decisamente preoccupare la tifoseria juventina. Le dimissioni dell’intero Cda e del presidente Agnelli porteranno ad una vera rivoluzione societaria. Cosa accadrà dunque a gennaio in chiave mercato è dunque ancora presto per dirlo. Quel che appare certo però è che alcuni obiettivi sembrano destinati a sfumare.

La Juventus ha senz’altro bisogno di altri innesti per la prossima stagione e si potrebbe guardare con interesse alla lista dei potenzialo parametri zero. Ottimi calciatori che sarebbe possibile ingaggiare senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

Juventus, Gundogan verso il Barcellona come erede di Busquets

Le ultime voci che arrivano dalla Spagna sembrano allontare un altro potenziale obiettivo dai colori bianconeri. Stiamo parlando del centrocampista Gundogan, che ha chiuso anzitempo i suoi mondiali con la Germania, visto che i teutonici sono stati già eliminati. Si avvicina anche lui, come altri big, alla scadenza del suo contratto ed è logico che in tanti siano interessati al mediano. Guardiola sarebbe pronto ad offrirgli un rinnovo di un anno, ma non si opporrà qualora Gundogan dovesse manifestare l’intenzione di proseguire altrove la sua carriera. Anche perché come scrive “Sport” sulle sua tracce ci sarebbe il Barcellona. I blaugrana stanno cercando l’erede di Busquets, destinato ad andare via alla fine di questa stagione. E l’avrebbero individuato proprio nel mediano del Manchester City. Attenzione massima dunque a quel che potrebbe succedere nel corso delle prime settimane dell’anno.