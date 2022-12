Intreccio Juventus-de Vrij e domino lampo: fa tutto il grande ex

Intreccio Juventus-de Vrij e domino lampo, questa potrebbe essere l’ultima stagione in nerazzurro dell’olandese.

Da gennaio inizierà una nuova epoca per la Juventus. Nuovo presidente, nuovi dirigenti. Ma soprattutto nuovo Consiglio d’amministrazione. Insomma, facce nuove che avranno il non facile compito di riportare il club bianconero di nuovo in alto, sia dal punto di vista dei risultati sportivi che da quello delle finanze. La speranza è ovviamente che la Vecchia Signora non incappi in eventuali sanzioni, che non sono però da escludere vista la tempesta giudiziaria che sta investendo il vecchi membri del Cda e le nuove indagini avviate dalla Procura federale. Vicende sicuramente incresciose che in ogni caso non stanno intralciando il lavoro di Federico Cherubini, uno dei pochi a restare in carica.

Il direttore sportivo è al lavoro in vista del mercato di gennaio, un mese cruciale per capire come deciderà di muoversi in futuro la Juventus. Se deciderà di mantenere un profilo basso, oppure se continuerà ad investire per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri.

Intreccio Juventus-de Vrij e domino lampo, Atletico Madrid “distratto”: via libera per N’Dicka

Il tecnico livornese, poco ma sicuro, si aspetta forse fresche in difesa, oltre che sulle fasce. Bremer e Bonucci non possono giocarle tutte e servono alternative di qualità, ragionando anche in prospettiva. Ecco perché la Juventus ha puntato da tempo Evan N’Dicka, centrale francese in forza all’Eintracht Francoforte, attualmente in scadenza di contratto nel 2023. Sul classe 1999 ci sono ovviamente altre squadre, pronte ad approfittare del fatto che il difensore non rinnoverà con il club tedesco e si libererà a zero.

Una delle concorrenti più agguerrite è l’Atletico Madrid di Diego Simeone, che come i bianconeri sta cercando di rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Secondo il portale spagnolo todofichajes.com, però, i Colchoneros potrebbero aver cambiato obiettivo, spostandosi sull’olandese Stefan de Vrij. Per l’esperto centrale ex Lazio questa sarà infatti l’ultima stagione in nerazzurro.