Altro che Juventus: il Liverpool chiude l’affare con 12 milioni

Non mancano nemmeno in questo periodo le voci di calciomercato che riguardano la Juventus, attesa da un 2023 con tanti punti interrogativi.

Quanto accaduto in casa bianconera a livello societario sta facendo parlare tutto il mondo e non potrebbe essere altrimenti. In settimana si è dimesso l’intero Cda del club e anche il presidente Andra Agnelli, chiudendo dunque una lunga era. Adesso nel 2023 ci sarà un nuovo assetto dirigenziale che dovrà cercare di guidare la Juventus nel migliore dei modi. Quel che appare chiaro è che la squadra di Allegri tenterà di vincere lo scudetto, estraniandosi da tutte le vicende extra campo.

Ci saranno nuovi volti in arrivo nella sessione invernale di trasferimenti? Una domanda alla quale al momento è complicato dare delle risposte. Allegri avrebbe sì bisogno di volti nuovi ma probabilmente ogni movimento in entrata e in uscita sarà definito nel corso della prossima estate. Per adesso dunque sembrano allontanarsi potenziali obiettivi.

Juventus, il Liverpool anticipa tutti per Asensio

Uno di questi è il calciatore spagnolo Marcos Asensio, che si avvicina alla scadenza del suo contratto con il Real Madrid. Giocatore che non ha affatto bisogno di presentazioni, di quelli che fanno la differenza. Non è da escludere che le merengues possano fare un’offerta per rinnovare il suo contratto, ma sono alte le probabilità che il calciatore possa scegliere una nuova avventura calcistica. Una squadra dove giocare con maggiore continuità. Sempre minori le chance che Asensio possa arrivare in Italia. Dopo l’Arsenal infatti, come riporta “El Nacional”, anche il Liverpool di Klopp sarebbe intenzionato a farsi avanti. E potrebbe farlo già nel mese di gennaio, offrendo 12 milioni di euro. Una offerta che il Real non potrebbe rifiutare, pena poi perdere il calciatore a parametro zero in estate.