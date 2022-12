La Juventus ha già il suo bomber per l’estate: annuncio UFFICIALE

La Juventus ha già il suo bomber per l’estate, il cannoniere sembra avere le idee chiarissime a proposito del futuro.

Sta per concludersi una settimana davvero particolare per la Juventus. Sicuramente non di quelle “convenzionali”. E stavolta il calcio giocato c’entra molto poco, visto che la Serie A è ferma da diverse settimane per permettere lo svolgimento dei campionati del mondo che stanno avendo luogo in Qatar. Lunedì scorso l’intero Consiglio d’amministrazione ha rassegnato le dimissioni. Sono andati via Agnelli, Arrivabene, Nedved e gli altri dirigenti. Si è conclusa un’era. Terminata nel peggiore dei modi, se consideriamo che alla base del “terremoto” ci sono i guai giudiziari che riguardano gran parte della vecchia dirigenza.

In tanti si chiedono che risvolti avrà quest’evento sulla squadra, se influirà psicologicamente sui giocatori – ancora non tutti – che nei prossimi giorni torneranno ad allenarsi. Le domande che si pongono i tifosi bianconeri, insomma, non sono poche.

Nella confusione generale non mancano però alcune certezze. C’è infatti chi alla Juventus vuole rimanere e non si fa alcun problema a dirlo. Stiamo parlando di Arek Milik, che domani sarà impegnato con la sua Polonia nell’ottavo di finale con la Francia. “Futuro? Sono ancora un giocatore del Marsiglia – ha detto il centravanti polacco a RTL – perché mi sono trasferito a Torino solo in prestito. I tifosi del Marsiglia mi hanno impressionato, è stato un grande momento per me. Però sono in un grande club e spero di rimanerci“.

Per riscattare Milik la Juventus dovrà sborsare 7 milioni, una cifra che a quanto pare la Signora ha intenzione di spendere per poter continuare a contare sull’attaccante che finora ha realizzato sei gol tra campionato e Champions League.