Colpo di grazia di Ronaldo: la Juventus è sempre più in ginocchio

Caso Ronaldo che potrebbe, dopo anni, complicare, ancora, la situazione dei bianconeri. Cosa sta succedendo dalla procura.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’inchiesta Prisma da parte della Procura di Torino non si ferma e la Juventus potrebbe dover far nuovamente i conti con Cristiano Ronaldo.

Secondo infatti l’ultima indiscrezione del quotidiano sportivo, l’entourage del campione portoghese starebbe già analizzando gli atti dell’inchiesta e potrebbe volere dai bianconeri quei 19,9 milioni che ancora non gli sarebbero stati corrisposti. Una situazione decisamente complicata per i bianconeri.

Juventus, Ronaldo e quei 19,9 milioni di euro

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, l’entourage del campione del Portogallo ed ex Juventus starebbe analizzando la situazione e potrebbe, quindi, pretendere quei 19,9 milioni che ancora non gli sarebbero stati corrisposti. Una promessa fatta tra lo stesso Cristiano Ronaldo e l’ormai ex presidente della Juventus Andrea Agnelli che, come scrive il quotidiano sportivo, ancora dovrebbe essere saldata

Oltre a tutto quello di cui si discute negli ultimi giorni, un’altra, purtroppo, beffa. Anche CR7 potrebbe tornare alla carica con la Juventus e lo farebbe in questo momento decisamente non positivo per il club bianconero che adesso dovrà fare i conti con queste situazioni.