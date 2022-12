Fiato sospeso Juventus: “giallo” rinnovo, non hanno ancora firmato

Le vicende di casa Juventus hanno fatto il giro del mondo e stanno facendo parlare tifosi e semplici appassionati di calcio.

C sono ancora alcuni dubbi punti interrogativi da sciogliere in vista del 2023, anno nel quale ci sarà un nuovo assetto dirigenziale chiamato a portare la squadra bianconera verso i traguardi prefissati. Importanti e ambiziosi traguardi che la Juventus solitamente insegue per storia e per blasone. A gennaio però ci si dovrà concentrare anche sul campo, visto che la formazione di Allegri ha tutte le carte in regola per poter competere per un posto al sole in classifica.

Il Napoli non è in fondo così distante e una rimonta verso il primo posto non è affatto impossibile. Bisognerà crederci isolandosi da tutte le altre voci extra campo, concentrandosi esclusivamente su quel che accade all’interno del rettangolo di gioco. Certo è che c’è anche una questione calciomercato da affrontare.

Juventus, non c’è accordo tra Grimaldo e il Benfica

La Juventus ha la necessità di rinforzarsi specie in alcune zone del campo. Ed esattamente la difesa, dove il club deve cercare gli eredi di Cuadrado ed Alex Sandro. Come spesso è avvenuto nel corso degli ultimi anni si sta guardando anche alla lista dei potenziali parametri zero, giocatori che sono vicini alla fine del loro contratto. E che si possono ingaggiare a costo zero. Un nome caldo per la fascia sinistra continua ad essere quello di Grimaldo del Benfica, calciatore già pronto per grandi palcoscenici. In Portogallo “Record” conferma come non ci sia stato alcun passo avanti per il rinnovo tra il terzino e il Benfica. Crescono dunque le possibilità di una sua partenza a fine stagione. La Juve dovrà farsi trovare pronta se vorrà averlo con sè l’anno prossimo.