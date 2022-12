Calciomercato Juventus, dietrofront lampo: il nuovo Chiellini arriva così

Calciomercato Juventus, un cambio netto in corsa. Adesso si potrebbe riaprire, improvvisamente, la pista per il nuovo difensore.

Stando alle ultime indiscrezioni, adesso, potrebbe esserci un cambio netto sulle intenzione per il difensore centrale che per tanto tempo è stato oggetti di desideri di tanti club ai vertici, tra cui, appunto, la Juventus.

Secondo l’ultima indiscrezione in arrivo dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Elgoldigital’, il Siviglia avrebbe cambiato obiettivo di mercato e, di fatto, mollerebbe la pista per un profilo che tanto piace alla Juventus e che così potrebbe tornare in auge proprio nei radar della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, il Siviglia molla Ndicka | Si riapre tutto

Il Siviglia avrebbe mollato la presa su Ndicka profilo in scadenza in Bundesliga che adesso, dunque, potrebbe tornare di moda nell’ambiente bianconero. La Juventus, infatti, cerca un profilo dalle sue caratteristiche. Un centrale dalle qualità indubbie e ancora giovane. Un “nuovo” Chiellini da poter affiancare al già certificato Bremer.

Certamente, adesso, con il cambio di rotta il profilo di Ndicka è il miglior candidato in gara. Il Siviglia, club che sembrava più vicino di tutti a chiudere l’operazione da free agent con il giocatore, avrebbe cambiato obiettivo e il primo nome in lista, adesso, sarebbe Salisu. Una notizia che, dunque, cambia completamente le carte in tavole e ‘libera’ nuovamente il calciatore che adesso potrebbe diventare davvero concreto in casa Juventus. Staremo a vedere se la squadra di Allegri riuscirà a sferrare la mossa decisiva sul mercato.