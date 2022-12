Calciomercato Juventus, fantasista + regista: doppia beffa a ritmo di ciak

Calciomercato Juventus, non solo il centrocampista, adesso, il club ai vertici punta anche a chiudere per il bomber: i dettagli.

Non solo il centrocampista, adesso, l’Arsenal di Arteta potrebbe proclamarsi regina del mercato e andare a chiudere anche un giovane attaccante che tanto piace alle big d’Europa.

Dal portale inglese ‘Mirror’, si parla di un interesse concreto dei Gunners per ben due profili ai vertici. Iniziando da Tielemans che sembra, ormai, sempre più vicino, l’Arsenal di Arteta non si accontenterebbe e vorrebbe tentare di chiudere anche il giovane bomber ucraino Mudryk.

Calciomercato Juventus, non solo Tielemans | Arsenal pronta a chiudere anche Mudryk

Una delle sorprese del mercato, il giovane bomber ucraino è finito in cima alla lista desideri del club inglese. Cercato e accostato, per diverso tempo, sia a Juventus che Real Madrid, l’attaccante è -adesso- in cima alla lista desideri del club di Arteta.

Un fuoriclasse in patria, il giovane bomber è pronto a fare il salto di qualità mettendosi in risalto in una big d’Europa, secondo il ‘Mirror’, infatti, l’Arsenal potrebbe essere la squadra ai vertici pronta a chiuderlo da subito. Staremo a vedere se il club di Londra riuscirà a laurearsi regina del mercato andando a chiudere entrambi questi profili, sbarazzando completamente la concorrenza che vedeva, per altro, anche la Juventus interessata ad entrambi i giocatori. Certamente si tratterebbe di una doppia beffa clamorosa.